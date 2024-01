Femminicidio Angela Scuto | dopo 12 anni ergastolo all’ex compagno della madre

CosìRosignoli , presidente dell'Ordine degli Assistenti sociali del Trentino Alto Adige dopo il terribiledi Ester Palmieri . Una vicenda drammatica che vede tre bambini rimasti ...... quei bravi ragazzi che uccidono" nel quale racconto gli ultimi casi di, come quello ...i relatori del convegno a partire dalla Responsabile dei Service della VI Circoscrizione...(Adnkronos) - Ergastolo per Rosario Palermo. La terza Corte d'assise di Catania, presieduta da Sebastiano Migmeni, ha condannato il 63enne per l'omicidio e l'occultamento del cadavere di Agata Scuto, ...La terza Corte d'assise di Catania, presieduta da Sebastiano Migmeni, ha condannato all'ergastolo Rosario Palermo, 63 anni, per l'omicidio e l'occultamento del cadavere di… Leggi ...