Femminicidio Angela Scuto | dopo 12 anni ergastolo all’ex compagno della madre

(Di martedì 16 gennaio 2024) Per l'accusa i due avevano una relazione segreta e lei sarebbe rimasta incintaper Rosario Palermo. La terza Corte d'assise di Catania, presieduta da Sebastiano Migmeni, ha condannato il 63enne per l'omicidio e l'occultamento del cadavere di Agata, la 22enne figlia,sua compagna di allora, che scomparve il 4 giugno del 2012

(Adnkronos) – ergastolo per Rosario Palermo. La terza Corte d'assise di Catania, presieduta da Sebastiano Migmeni, ha condannato il 63enne per ... (periodicodaily)

Ergastolo per Rosario Palermo. La terza Corte d'assise di Catania, presieduta da Sebastiano Migmeni, ha condannato il 63enne per l'omicidio e l'occultamento del cadavere di Agata Scuto, la 22enne ...CosìRosignoli , presidente dell'Ordine degli Assistenti sociali del Trentino Alto Adige dopo il terribiledi Ester Palmieri . Una vicenda drammatica che vede tre bambini rimasti ...Ergastolo per Rosario Palermo. La terza Corte d’assise di Catania, presieduta da Sebastiano Migmeni, ha condannato il 63enne per l’omicidio e l’occultamento del cadavere di Agata Scuto, la 22enne figl ...La terza Corte d'assise di Catania, presieduta da Sebastiano Migmeni, ha condannato all'ergastolo Rosario Palermo, 63 anni, per l'omicidio e l'occultamento del cadavere di… Leggi ...