Fedez insulta hater ma sbaglia persona Fiorello | Una volta se l' è presa anche con Gandhi

(Di martedì 16 gennaio 2024) Durante la puntata di "Muschio selvaggio"si è scagliato contro unche aveva fatto ironia sul suo tumore, ma è incappato in un errore di. L’immagine mostrata era quella di un altro utente, dal nickname Wazza, che ha reso noto l’accaduto con un video sui social: "Grazie, che non verifica le fonti, e mi mette alla pubblica gogna". Sull’ultimo scivolone diè tornato...

Sabato 2 dicembre in occasione di Milan-Frosinone, il primogenito di Fedez e Chiara Ferragni, Leone , ha fatto il suo ingresso in campo accompagnato ... (sportface)

Sono giorni di tensione in casa Ferragnez, con Chiara Ferragni indagata per truffa dalla Procura di Milano per il caso dei pandori Balocco e la ... (liberoquotidiano)

La7.it - Una nuova bufera investe. Durante la puntata di Muschio Selvaggio , il suo podcast , il rapper mostra dal telefonino la foto di un hater che aveva fatto ironia sul suo tumore, tale ...Gli insulti al figlio diL'intenzione diè di controbattere agli hater che colpiscono suo figlio, al quale c'è chi ha rivolto anche messaggi minacciosi dopo che è andato in campo come ...«Un dream team». Non sono i campioni americani del basket di Barcellona '92. Qui non c'è Michael Jordan, Magic Johnson o Charles Barkley. Ma Fedez e la sua squadra, ...La gaffe della foto sbagliata di Fedez a Muschio Selvaggio è una di quelle cose talmente grosse da non passare inosservata, così come la reazione che il rapper e marito di Chiara Ferragni ha avuto ...