Fedez inadeguato all' esposizione | per l' esperto Ferragni deve cambiare strategia

(Di martedì 16 gennaio 2024) Chiaraha, da un mese preciso, catalizzato l'attenzione dei media e della stampa. Il pandoro-gate e tutto quello che ne è conseguito sono finiti sotto ai riflettori. Sebbene l'influencer abbia rotto il silenzio social già da un po', sembra che lascelta dopo l'inchiesta non sia la migliore. Almeno questo è quanto ha affermatoin reputation management e vicende mediatico giudiziarie Andrea Camaiora. Il CEO di The Skill ha concesso un'intervista a Il Messaggero e ha cercato di individuare quali possano essere stati gli errori commessi dall'imprenditrice digitale. "L'uscita dalle difficoltà è quindi ancora lontana e richiede sangue freddo, metodo e contenuti adeguati. Non si può comunicare e comportarsi allo stesso modo in una fase ordinaria e straordinaria, di successo o di crisi!", ha premesso. ...