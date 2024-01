Federica Nargi | il tempo non passa mai | la sua foto a 14 anni lascia senza parole

«Effetto Cameron» (leggi: Cameron Diaz): la coppia racconta per la prima volta la gestione delle figlie e la conseguente decisione di dormire in ... (vanityfair)

Diletta Leotta e Alice Campello Leggi anche -e Alessandro Matri, il tango della gelosia (da Diletta Leotta) Alice Campello, lady Morata rivela a Diletta Leotta lo 'strano rito ...In questi giorni Diletta Leotta ha avuto come ospiti al suo podcast Mamma Dilettante ,e Alessandro Matri . I due, modella e showgirl lei e l'ex calciatore lui, hanno una relazione da ben 15 anni e ben due figlie insieme, Sofia e Beatrice rispettivamente di 8 e 5 anni. La ...Il tempo sembra non passare mai per Federica Nargi: l'ex Velina, compagna di Alessandro Matri, ha postato nelle sue Instagram Stories una foto dei tempi delle scuole superiori, risalente a quando ...L'ex campionessa di nuoto ha dato alla luce la piccola Matilde lo scorso 3 gennaio. In queste ore, la Divina ha postato alcune foto che la ritraggono a spasso con la sua piccola ...