Fdirect | vola la prima piattaforma multi-sided B2B per il mercato farmaceutico | nel 2023 secondo round da 3 milioni

(Di martedì 16 gennaio 2024)FTnet, la start-up nata nel 2021 per innovare, attraverso la digitalizzazione, il rapporto commerciale tra Industria Farmaceutica e Retailer. Una sfida lanciata da due soci, il napoletano Marco Di Tonto e il bellunese Stefano Beltrame dopo anni di analisi e ascolto delle esigenze dei player del: Industria, Centrale d’acquisto e Farmacia. Il 5 dicembre hanno presentato i risultati dele anticipato le novità del 2024. “Ftnet chiude ilcon und’investimento di 3di euro, un risultato importante per una start-up tutta italiana che punta a digitalizzare ildella distribuzione del farmaco in Italia.Il capitale di rischio ottenuto sarà destinato a supportare i fabbisogni connessi al passaggio dalla fase ...