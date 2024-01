FC 24 – CREDITI CON IL WARM-UP TOTY

Leggi su imiglioridififa

(Di martedì 16 gennaio 2024) Ecco l’analisi delle possibili SBC in arrivo con il-up, in arrivo oggi su FC24, quali potrebbero essere le opportunità di compravendita e quali le insidie prima deidi venerdi. Ricordiamo che EA Sports FC 24 è disponibile in tutto il mondo dal 29 settembre su Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Chi ha effettuato il pre-order della Ultimate Edition ha avuto la possibilità di iniziare a giocare dal 22 settembre