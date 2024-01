FARMACISTA

Leggi su giornaledellumbria

(Di martedì 16 gennaio 2024) INSERITO DA: Orienta spa – IL GIORNO: 24/12/2023 SETTORE: Personale sanitarioSEDE DI LAVORO: Terni Orienta S.p.A. Healthcare Division ricerca un/a per farmacia situata nella zona di Terni. Il selezionato ha una laurea in Farmacia o CTF ed è iscritto all'Ordine professionale. Richiesto domicilio in zona, e disponibilità all'avvio al lavoro in tempi brevi. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato, con orario full-time 36h settimanali. Luogo di lavoro: zona di Terni. CANDIDATI PER QUESTO LAVORO »