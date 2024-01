Farmaci | ok da Commissione Ue a prima immunoterapia antitumorale sottocutanea

Leggi su seriea24

(Di martedì 16 gennaio 2024) (Adnkronos) – Roche annuncia che laEuropea ha autorizzato l’immissione in commercio di atezolizumab SC, laanti-PD-L1 per iniezione(sottopelle) disponibile nell’Unione europea. Nell’ultimo anno – riferisce una nota – oltre 38.000 persone nell’Ue hanno ricevuto atezolizumab per il trattamento di diversi tipi di tumore del polmone, del fegato, della vescica e della mammella. Finora atezolizumab è stato somministrato mediante infusione EV, che richiede circa 30-60 minuti. La nuova iniezione, approvata per tutte le indicazioni di atezolizumab EV, ridurrà il tempo di trattamento a circa 7 minuti, con una durata fra quattro e otto minuti per la maggior parte delle iniezioni. “Siamo lieti di aver ottenuto ...