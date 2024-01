Farina d' insetti negli alimenti | ok del Governo

Pensare che si sta attenti a non sbriciolare per evitare le invasioni di formiche in cucina; che si pulisce regolarmente la dispensa, sigillando ... (ilgiornaleditalia)

... congelata o in polvere (23A07042); larva di Alphitobius diaperinus (verme dellaminore), congelata, in pasta, essiccata e in povere (23A07043) oppure alimenti a base di tutti e 4 gli...8 - È vero che le farine proteiche in commercio possono contenered'senza dichiararlo in etichetta R. No, è falso. Qualora unaproteica contengadi insetto la sua ...I prodotti possono contenere insetti congelati, essiccati o in polvere come già avviene negli altri paesi dell’UE.I pesciolini d'argento sono insetti che possono segnare un problema in casa, ma le soluzioni adeguate li allontanano.