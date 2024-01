Farabutti o cretini Adesso la Lucarelli perde le staffe sui social

Fedez a Milano con il cane, che succede Dopo l'attacco, la chiosa: 'beh, come disse qualcuno, 'o sonoo sono deiin malafede''. Sotto il post molti commentatori criticano Lucarelli,...Fedez a Milano con il cane, che succede Dopo l'attacco, la chiosa: 'beh, come disse qualcuno, 'o sonoo sono deiin malafede''. Sotto il post molti commentatori criticano Lucarelli,...I militari scavano fra pc e smartphone per risalire all'origine della recensione sul locale. E intanto Selvaggia Lucarelli torna all’attacco sui social ...Selvaggia Lucarelli al contrattacco dopo le critiche ricevute in questi giorni in merito al caso di Giovanna Pedretti, la ristoratrice del lodigiano trovata ...