Fan reagiscono all’apparizione di Kevin Costner ai Golden Globes – e tutti dicono la stessa cosa

Leggi su it.newsner

(Di martedì 16 gennaio 2024) È molto probabile chesperi in un 2024 più tranquillo di quanto non sia stato il suo 2023. A 68 anni, la leggenda della recitazione non è nuova alla stampa, né alle storie e alle speculazioni sulle sue azioni che circolano online. Tuttavia, anche per gli standard di una celebrità hollywoodiana, l’anno scorso si è rivelato un vero e proprio giro sulle montagne russe per. Si è parlato molto della sua decisione di lasciare lo show di successo Yellowstone, ma la notizia della sua separazione dalla compagna di lunga data Christine Baumgartner ha sicuramente messo in ombra ogni altra polemica. Si dice che l’attore sia rimasto scioccato dalla notizia che la moglie stava chiedendo il divorzio, dando inizio a un periodo tumultuoso in cui la coppia si è affrontata in tribunale.e l’ex ...