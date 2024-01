Facebook | “Chiara Ferragni Addio” | E’ un giorno triste per l’Italia | diciamo addio a Chiara Ferragni | BUFALA e Truffa

(Di martedì 16 gennaio 2024) Il continuo parlare – in questi giorni – della vicenda– Balocco in TV, tra i media e sui social, ha portato i creatori della bufale online a generare una nuovache coinvolge proprio la nota influencer. La: “E’ unper” E’ unper. Dice pressapoco cosi un recente post sponsorizzato suche ...

"Ho pubblicato un video sue un giorno dopo una persona che conosceva mia zia si è messa ... Favre aveva una carnagione piuttosto, una caratteristica richiesta nel "mercato europeo". "In ...... Antonio Congedo, Giulio Ferrari, Gilberto Gibellini, Francesca Nardulli, MariaPapazzoni, ... Info: Tel 0536/943010 - Email: [email protected] - www.ater.emr.itAuditorium "...Non tutti attaccano Chiara Ferragni: tra gli influencer, dopo settimane di silenzio, spunta la prima voce in difesa dell'imprenditrice digitale. La prima a difendere l'amica è ...L'Estetista Cinica esplode. Per un mese ha evitato di dire la sua su Chiara Ferragni e adesso spiega il motivo ...