Fabrizio Moro arriva al Palazzo dello Sport di Roma con uno speciale concerto-evento

Sabato 25 maggio al Palazzo dello Sport di ROMA andrà in scena lo speciale appuntamento live di, che torna in concerto con la prima data - evento del 2024 dall'evocativo titolo "UNA VITA INTERA". Durante il concerto,emozionerà il pubblico, accompagnandolo in un ...Registrati gratuitamente qui e leggi l'articolo integrale diCicchitto Report, Cia e servizi inglesi nel casoSemmai c'entra il KgbFabrizio Moro torna live nella sua Roma con il concerto-evento "Una vita intera", in scena il 25 maggio al Palazzo dello Sport.Si terrà sabato 25 maggio al Palazzo dello Sport, lo speciale appuntamento live di Fabrizio Moro, che torna in concerto con la prima data-evento del 2024 dall’evocativo titolo "Una vita intera".