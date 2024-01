Ex Milan | Krunic | “Volevo venire al Fenerbahce il prima possibile Dzeko…”

...imporsi nel suo. A un certo punto, durante la tournée negli Stati Uniti, Pioli l'ha preso da parte e l'ha convinto a provare da regista. 'Bennacer è fuori fino a dicembre, abbiamo solo. ...... Messias (cessione già perfezionata),(il cui riscatto è una pura formalità da parte del ... Da valutare anche il futuro di Giroud , certezza delattuale ma con l'incognita identificata nel ...Il Milan guarda anche in Sud America per rinforzare la mediana: spunta un nome molto interessante per la squadra di Pioli.Lista UEFA Milan, pronti questi tre cambi in casa rossonera: tutte le novità verso l’esordio in Europa League La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto sulla lista UEFA del Milan in vi ...