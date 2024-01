Ex Ilva | Peacelink | sfida per destino di tutti cittadini di Taranto

(Di martedì 16 gennaio 2024) “È unacruciale che coinvolge ildie di tutte le persone che chiamano questa città casa. La crisi dell’è un problema che va oltre la sfera economica, toccando le fondamenta stesse della nostra comunità e della nostra salute”. Così il il presidente di, associazione da anni attiva sul fronte della tutela della salute e dell’ambiente, con sede a, Alessandro Marescotti,che questo pomeriggio parteciperà alla manifestazione prevista nella città ionica, in piazza Immacolata per discutere della crisi del siderurgico. “Antonio Gramsci ci ha insegnato che la classe operaia può vincere solo unendosi alle altre vittime del potere. Ai suoi tempi, si trattava dei contadini del Sud; oggi, sono iammalati, le donne, gli anziani e ...

“Monsignor Miniero, nuovo arcivescovo di Taranto , ha dichiarato sul caso Ilva : “Se l’acciaio è una risorsa importante per l’Italia, per l’Europa e ... (tarantinitime)

Negli ultimi tempi il dibattito sul futuro dello stabilimento ex Ilva di Taranto si è spostato ... SOS Cittadino.it, Gruppo Anche questa è Taranto, Gruppo Taranto Fuori dal Web, Associazione Lovely Taranto, Associazione Nobilissima Taranto, Associazione NOI, Ex Ilva, alla vigilia dell'ultimo giorno per decidere le modalità ... partendo proprio dalle loro richieste e necessità". Da Peacelink ai Genitori tarantini, da LiberiAmo Taranto ai Cittadini e ... Associazioni, comitati, gruppi e rappresentanti dei lavoratori metalmeccanici, in rappresentanza dei cittadini tarantini, hanno convocato un'assemblea pubblica, aperta a tutti, per martedì 16 gennaio