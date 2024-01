Ex Ilva | ok in Cdm al decreto salvataggio per l’amministrazione straordinaria

19.55 Ex,oka Dl che rafforza tutele Via libera del Consiglio dei ministri a un decreto legge che rafforza alcune misure già presenti nell'ordinamento, a tutela della continuità produttiva e ...Nel pomeriggio, infatti, il governo era impegnato con la cabina di regia sul Pnrr e con la riunione sulla vertenza. Rinviata alla prossima riunione del governo anche la norma che potrebbe ...Via libera del Consiglio dei ministri a un decreto sull’ex Ilva. Il provvedimento prevede un rafforzamento della procedura per l’amministrazione straordinaria.Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge per rafforzare le misure di tutela delle aziende in crisi, come l'ex Ilva, e garantire la continuità produttiva e occupazionale. Il provvediment ...