Ex Ilva | il governo accelera | via libera al decreto legge che tutela la continuità di produzione

Ilva tornerà in amministrazione straordinaria : il governo prepara il terreno con un decreto La strada dell’Ilva è segnata: tornerà in amministrazione straordinaria. Il governo ha preparato il terreno alla definitiva rottura con ... (ilfattoquotidiano)

Ex Ilva e non solo : i tavoli "bollenti" del governo Non c'è soltanto l'ex Ilva. Tra le "patate bollenti" per cui il governo dovrà trovare una soluzione in tempi brevi, ci sono anche i casi di Marelli ... (europa.today)