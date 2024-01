Ex Ilva | governo si prepara a amministrazione straordinaria

Prevista la cassa integrazione straordinaria per tutti i lavoratori, tranne quelli che devono tenere in funzione l'impianto Ilva verso l'amministrazione straordinaria per l'ex, ...Giovedì prossimo ilincontrerà i sindacati. in questa difficilissima partita per salvare la ...avrebbe voluto e si rafforza invece la strada dell'amministrazione straordinaria per l' exdi ...Il commissariamento dell'Ilva è oramai ad un passo. Il governo si prepara ad usare la sciabola per l'uscita di ArcelorMittal da Acciaierie d'Italia. La mossa arriva nel tardo pomeriggio dal Consiglio ...Il governo ha dunque preparato il terreno per il passaggio della società in amministrazione straordinaria, dopo la rottura irreversibile con ArcelorMittal. Il colosso franco-indiano ha detto no ...