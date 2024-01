Ex Ilva | governo | decreto per l’amministrazione straordinaria Assemblea di cittadini in piazza Prevista anche cassa integrazione ad eccezione degli addetti a manutenzione e sicurezza Giovedì incontro con i sindacati

Non c'è soltanto l'ex Ilva . Tra le "patate bollenti" per cui il governo dovrà trovare una soluzione in tempi brevi, ci sono anche i casi di Marelli ... (europa.today)

La strada dell’ Ilva è segnata: tornerà in amministrazione straordinaria . Il governo ha prepara to il terreno alla definitiva rottura con ... (ilfattoquotidiano)

Si terra' a Palazzo Chigi, al termine della cabina di regia sul Pnrr, che e' in corso, una riunione didedicata al dossier Ex. A presiederla la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. fil 16 - 01 - 24 16:46:34 (0527) 5 NNNNRoma, 16 gen. " Si terrà subito dopo la cabina di regia sul Pnrr e prima del Cdm delle 18, l'attesa riunione disull'ex. A quanto si apprende, sarà la premier Giorgia Meloni a presiedere la riunione.Via libera del Consiglio dei ministri a un decreto sull’ex Ilva. Il provvedimento prevede un rafforzamento della procedura per l’amministrazione straordinaria.Mentre a Roma si svolge il tavolo sul dossier ex Ilva, al quale ha preso parte anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a Taranto associazioni, comitati e cittadini scendono in piazza ...