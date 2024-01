Ex Ilva | Aigi chiede risposte entro giovedì o sarà blocco

Leggi su tarantinitime

(Di martedì 16 gennaio 2024) L’assemblea delle aziende dell’indotto siderurgico, che si è riunita ieri sera nella sede dell’associazione, insieme a una delegazione degli autotrasportatori di Casartigiani, ha deliberato all’unanimità di inviare un ultimatum al Governo in merito alla questione del ristoro dei crediti maturati con Acciaierie d’Italia.Le aziende iscritte ad, che costituiscono l’80% dell’indotto excon una forza lavoro di oltre 4mila unità, “attendono – è detto in una nota –prossimo una risposta. Aspettano di essere convocate dal Governo nazionale al tavolo delle trattative per comprendere le reali intenzioni dell’esecutivo sull’immediato futuro della fabbrica”. In caso contrario, viene annunciato, “attueranno, già da venerdì prossimo, iltotale dello ...