Ex fidanzato di Letizia sbotta sui social contro le parole di Paolo

Leggi su biccy

(Di martedì 16 gennaio 2024) Nonostante ieri pomeriggioMasella abbia detto (coprendo il microfono) chePetris non è la donna per lui, in puntata ha cambiato atteggiamento. Durante il blocco dedicato ai Paoleti è stato tirato in ballo anche l’exdella gieffina, che poi èto sui. Andrea Contadini ha scritto sul suo profilo Instagram: “Mancanza di protezione da parte di un uomo. Dopo settimane e settimane ancora ci diamo. Non mi hai mai visto, non mi hai mai parlato, non parlare di me e di cosa mi è mancato“. La storia di Andrea pare sia riferita ad una frase pronunciata da, che ha giudicato la precedente relazione di. Vogliamo l’ex diin casa Grazie#grandefratello pic.twitter.com/NdGuSX7C9o — Jessie’s girl ...