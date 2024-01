Everton-Crystal Palace FA Cup | 17-01-2024 ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici

Quindici giorni dopo l'torna a giocare una partita di campionato: tra la sconfitta coi ... i Toffees hanno disputato un solo incontro, quello valido per il terzo turno di FA Cup con il...... Arsenal 40; Tottenham 39; West Ham 34; Manchester Utd, Brighton, Chelsea 31; Newcastle 29; Wolverhampton 28; Bournemouth 25; Fulham 24;Palace 21; Nottingham Forest 20; Brentford 19;...Manchester United may need reinforcements this month but their plans for a striker and a defensive duo will have to wait until the summer. Also: competition for Liverpool in race for Newcastle ...Manchester United have opted against trying to sign Karim Benzema from Al-Ittihad in the January transfer window, the Mirror reports.