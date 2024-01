Europei maschili pallanuoto 2024 | tutti i risultati e le classifiche

Leggi su sportface

(Di martedì 16 gennaio 2024)e ledeglidi, in programma tra giovedì 4 e martedì 16 gennaio in Croazia, tra Zagabria e Dubrovnik. Grande attesa per la rassegna continentale, che assegna le medaglie ma non solo. In palio per ciascun genere anche una carta olimpica per Parigi(per la migliore classificata non ancora qualificata) e tre pass per i Mondiali di Doha di febbraio. Al via anche il Settebello di Sandro Campagna, inserito nella Division I e già qualificato per la rassegna iridata, che va a caccia della qualificazione a cinque cerchi. Di seguito, ledei gironi e l’esito di tutte le partite deglidi...