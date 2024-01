Europei | il Settebello conquista bronzo

Leggi su agi

(Di martedì 16 gennaio 2024) AGI - Illa medaglia diai Campionatidi pallanuoto a Zagabria in Croazia. L'Italia ha sconfitto l'Ungheria campione del mondo per 12-7 (parziali 4-1, 4-2, 2-1, 2-3) e torna sul podio continentale dopo 10 anni. Per l'Italia è la 12esima medaglia aglidi pallanuoto: 3 ori, 2 argenti e 7 bronzi in 36 edizioni. L'Italia domina l'incontro sin dalle prime battute cambiando campo sull'8 a 3 fino ad arrivare ad un vantaggio massimo di +8 goal. Per ildi Sandro Campagna a segno Echenique e Fondelli (3 reti), Cannella (2), Renzuto Iodice, Presciutti, Di Somma e Velotto. L'Italia non è ancora qualificata per le Olimpiadi di Parigi. Gli ultimi quattro pass saranno assegnati ai Campionati mondiali che si svolgeranno a Doha in Qatar dal 5 al ...