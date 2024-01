Europee | Schlein a Bruxelles | l' ipotesi si fa largo fra i dem

(Di martedì 16 gennaio 2024) AGI - È ormai un coro unanime quello che si leva dal Partito Democratico per dire alla segretaria Ellyche, quella di candidarsi alle, è una scelta sbagliata. Un tema che ha ormai monopolizzato il dibattito interno, ottenendo il sorprendente risultato di compattare le correnti dem. Con diversi accenti, dalla minoranza Pd alla sinistra, passando per l'area che guarda a Dario Franceschini, tutti sembrano d'accordo nello sconsigliare alla segretaria il passo in avanti. Paola De Micheli, già competitor dial congresso, si sofferma sull'effetto 'tappo' che la candidatura della leader avrebbe sul resto delle candidature femminili. "La segretaria capolista dovrebbe lasciare il posto al secondo, un uomo, per via dell'alternanza". La seconda 'controindicazione' è sottolineata dalla senatrice Sandra Zampa, già braccio ...

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - Laura Boldrini è certa. "Io sono Sicura che la segretaria non farà scelte che penalizza no le donne che appunto anche in ... (liberoquotidiano)

... è convinta di poter far bene alle elezioni. Ma la vera notizia è l'ormai quasi certa ... - Hanno chiesto a Paolo Gentiloni se intende diventare segretario del Pd al posto di Elly. Cosa ...... sede del Pd targato Elly, arrivano solo brutte notizie. Mentre la segretaria dem non ha ancora sciolto la riserva sulla sua possibile candidatura in vista delle elezioni...AGI - La partita sulle Regionali nel centrodestra è in stallo. In Sardegna sono stati presentati i simboli ma non c'è ancora una candidatura unitaria. Fratelli d'Italia va avanti sul sindaco di ...Candidarsi o non candidarsi È questo il dilemma che assilla in questi giorni molti leader politici, in primis Giorgia Meloni ed Elly Schlein. Le elezioni europee, infatti, si avvicinano e occorre ...