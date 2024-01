Europee | Magi | ' a febbraio convention aperta per lista Stati Uniti d' Europa' **

(Di martedì 16 gennaio 2024) Roma, 16 gen. (Adnkronos) - “A metàfaremo una assemblea pubblica, unaper una Rivoluzione Europea con Emma Bonino per glid': stiamo raccogliendo adesioni per mettere al centro della campagna elettorale la questione europea. Adesioni che vanno da Carlo Cottarelli a Marco Bentivogli, da Giusi Nicolini e Renato Soru e Nathalie Tocci. Speriamo di averli tutti insieme in questa occasione”. Lo ha detto il segretario di +, Riccardo, a Rainews24. “Sarà una iniziativa, che va oltre il Terzo Polo, un progetto fallito per ammissione degli stessi protagonisti, e di cui vanno definiti i criteri: ad esempio secondo noi chi è già eletto al parlamento italiano non può candidarsi alle europee, è un fatto di ...

... il partito fondato da Emma Bonino e guidato da Riccardo, Federico Pizzarotti, Piercamillo ... Comprendere le politichesignifica parlare in modo competente e pragmatico di AMBIENTE ED ...11/01/2024 - 21:11 Dichiarazione di Riccardo, parlamentare di +Europa: "Ci troviamo in una situazione surreale: mentre oggi, in diretta tv, ... in contrasto con le normee dal costo ...Roma, 16 gen. (Adnkronos) – “È necessario riformare subito la direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici per rafforzare concretamente la dimensione sociale del mercato unico europeo. In primo luogo b ...FANO Cora Fattori è stata nominata coordinatrice regionale di +Europa. La nomina è stata decisa in seno alla direzione nazionale del partito fondato da Emma Bonino e guidato da ...