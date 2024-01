Europee | i sondaggi bocciano Meloni e Schlein

Leggi su dayitalianews

(Di martedì 16 gennaio 2024) Pubblicato il 16 Gennaio, 2024 Gli italianila candidatura dei leader politici alle: sei su dieci la ritengono “inopportuna” perché “sanno già che non andranno al Parlamento Europeo”. Il rilevamento Swg Radar esce mentre si stringono i tempi e si animano le discussioni sull’ipotesi che i nomi di Giorgiae Antonio Tajani nel centrodestra ed Ellynel centrosinistra appaiano nelle liste dei rispettivi partiti. Proprio dagli elettori di centrosinistra sembra arrivare l’indicazione più chiara: la percentuale di no alla presenza dei leader in cima alla lista sale addirittura al 72 per cento. Un messaggio diretto a, in linea con il consiglio che le ha rivolto Romano Prodi. Oggi il presidente dem Stefano Bonaccini ha puntualizzato: “Sarebbe incredibile che ...