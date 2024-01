Europee | Bonaccini | ' Meloni si candida per non parlare di Ue | noi invece dobbiamo farlo'

(Di martedì 16 gennaio 2024) Roma, 16 gen (Adnkronos) - "Mi pare che la pluritura cui si sta avviando laserva per fare un referendum su se stessa e il governo, per evitare didi Europa perchè sarebbero costretti di ammettere troppe contraddizioni. Noidi Europa". Lo ha detto Stefano, a Agorà, parlando delle elezioni

"Cosa fare lo deve decidere anzitutto lei. Noi siamo il Partito Democratico, non il partito di uno solo al comando". È la risposta del presidente ... (ilfoglio)

Il patron di Tiscali si è detto pronto a un passo indietro se si ragionasse su un candidato diverso dalla 5S. Ipotesi che i dem non prendono in ... (247.libero)

Si sono espressi Dario Nardella, Stefano, Matteo Orfini. Romano Prodi le ha consigliato ... Commenti La candidatura di Schlein allee la squadra che non c'è Marco Damilano I favorevoli ...Alledel 2019 il Pd arrivò secondo dietro la Lega con il 22,7% e con 6.089.853 voti eleggendo 19 eurodeputati Leggi anche/ Pd, Gentiloni segretario. Patto con, Guerini, Franceschini. ...Roma, 16 gen . (Adnkronos) - "Dovremo interrompere questo dibattito fino a quando, immagino a breve, prenderemo una decisione su quello che Schlein ci vorrà dire sulla sua decisione". Lo ha detto ...Roma, 16 gen (Adnkronos) – “Mi pare che la pluricandidatura cui si sta avviando la Meloni serva per fare un referendum su se stessa e il governo, per evitare di parlare di Europa perchè sarebbero cost ...