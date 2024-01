Europee | Boldrini | “Schlein-Meloni? Voto non è sfida tra leader”

(Di martedì 16 gennaio 2024) In una intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera’ è intervenuta la deputata del Partito Democratico, Laura. Quest’ultima si è soffermata sullo scontro tra Ellye GiorgiaIn vista delle prossime elezioni(si terranno nel mese di giugno) Lauraha voluto fare il punto della situazione con qualche precisazione. Lo ha fatto nel corso di una intervista che ha rilasciato al ‘Corriere della Sera‘. La segretaria del suo partito di appartenenza, Elly, sta seriamente pensando di candidarsi. Alla domanda se questa scelta possa, in qualche modo, tendere a penalizzare le donna ha dichiarato: “Lasta facendo un ottimo lavoro per rinnovare il Pd e aprirlo verso l’esterno. L’esponente del Partito Democratico, Laura ...

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - Laura Boldrini è certa. "Io sono Sicura che la segretaria non farà scelte che penalizza no le donne che appunto anche in ... (liberoquotidiano)

...guidare l'accusa contro la candidatura di Schlein alle elezionisono le donne del Partito democratico (S&D), con figure di spicco come l'ex Presidente della Camera dei Deputati Laura,...... Elly Schlein non sciolga in quella sede la riserva sulla sua candidatura alle elezioni). ... Ma che ne penseranno i pacifisti Che ne penseranno Laura, Peppe Provenzano e la stessa ...In cima alla classifica delle principali economie europee, il debito pubblico dell’Italia stimato per il 2023 è, in rapporto al PIL, pari al 139,8%, molto più elevato rispetto quello di Francia (109,6 ...Il direttore dell'Istituto Cattaneo mette fuori gioco la candidatura Schlein alle europee: "Sua presenza avrà effetti marginali". E sulla premier spiega: "Meloni capolista vale il 2% in più" ...