Estetista Cinica | “Ecco perché non ho mai commentato il caso Chiara Ferragni”

Leggi su biccy

(Di martedì 16 gennaio 2024) Cristina Fogazzi, influencer da milioni di follower (e euro) conosciuta con lo pseudonimo di, oggi via social ha pubblicato una sua riflessione personale e ha spiegatoin questo mese non ha maipubblicamente il. “Non parlo mai di cose fuori dalle creme, ma stamattina mi prendo un attimo per fare una riflessione. È un mese che molte persone mi chiedono cosa penso di. E quando rispondo “dovrei darti un’opinione sudato che siamo amiche e l’ho fatta lavorare? Dovrei venire qua a sputare in faccia a una persona che conosco e con la quale sono amica?” e la risposta è sempre “ma tu hai sempre ...