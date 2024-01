Esquilino Incendio in abitazione intossicato 85enne

(Di martedì 16 gennaio 2024) CRONACA DI ROMA – Un uomo di 85 anni e’ rimasto lievementea seguito di unscoppiato all’interno della suanel rionedi Roma. E’ successo ieri sera, intorno alle ore 23, quando il rogo e’ divampato all’interno dell’appartamento in piazza Dante. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di piazza Dante e i vigili del fuoco. Dalle prime ricostruzioni, l’sarebbe scoppiato perche’ all’uomo era caduta per sbaglio una sigaretta accesa sulla poltrona di casa, che ha preso fuoco. L’uomo, affidato agli operatori sanitari del 118, e’ stato trasportato in codice giallo al Policlinico Umberto I.

