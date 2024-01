Esplode il gossip su Amici 23 | c’è dal tenero tra un allievo e una professionista?

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 16 gennaio 2024) Fan di23 e amanti dei, siete pronti? Pare che nella scuola per giovani talenti più famosa e ambita d’Italia ci sia un nuovo flirt in corso. Certamente non sarebbe la prima volta che una storia d’amore sboccia proprio all’interno del programma. Basti pensare a Mew e Matthew, i due cantanti che hanno da poco deciso di lasciare la trasmissione. Ma questo è solo un esempio. Proprio in questi minuti si fa strada la voce che ci sarebbe deltra uno degli allievi ed una ballerina. Una voce che sembra essere confermata anche da una serie di importanti indizi di cui vi parleremo tra poco…23, c’è qualcosa tra Giulia Stabile e Kumo? I due protagonisti di questo, come avrete capito da questo titoletto, sono proprio la ...