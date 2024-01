Esonero Mourinho | le reazioni social di romanisti e non

(Di martedì 16 gennaio 2024) L’diha mandato in fibrillazione il mondo. Ecco una Top Ten dellepiù interessanti L’diha mandato in fibrillazione il mondo. Ecco una Top Ten dellepiù interessanti uscite fuori immediatamente nei primi minuti. 1) Mou come Rudi. Giuseppe Pastore: «La Roma difinisce come quella di Rudi Garcia (2016): esonerato a gennaio della terza stagione alla Roma, dopo una partita deludente contro il Milan, prima di Roma-Verona». 2) Colpa di Roma. Michela Giraud: «Questa città rovina sempre tutto». 3) I meriti di José. Fabrizio Biasin: «È vero, la Roma distava giocando molto male ma: Ha vinto un trofeo e giocato una finale. Ha rimesso ...

Silenzio degli ex premier giallorossi Draghi e D'Alema La notizia dell'esonero di José Mourinho dalla Roma ha fatto il giro del mondo. E mentre Roma si divide tra chi si straccia le vesti e chi ...'Sotto questo repentino esonero c'è sicuramente qualcosa sotto, forse riguarda il caratterino di Mou, deve aver detto qualcosa di forte contro la società. Mi è dispiaciuto molto ...Auguro tutto il meglio a te e il tuo staff. Spero che ci rivedremo presto".Nel contratto tra José Mourinho e la Roma non era stata inserita nessuna penale in case di esonero. La società giallorossa, ...Roma, 16 gen. - (Adnkronos) - "Scelta coraggiosa, impopolare ma intelligente". Così su X Zibì Boniek, ex calciatore giallorosso e attuale vicepresidente dell'Uefa, in merito all'esonero di José Mourinho.