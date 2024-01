Esonero Mourinho | l’audio profetico di Di Canio | oggi i tifosi della Roma gli danno ragione | VIDEO

(Di martedì 16 gennaio 2024) Laha scelto di esonerare Josè. Scaduto il ‘credito’ per la vittoriaConference League e quello per la finale di Europa League persa fra mille polemiche, numeri e risultati hanno messo lo ‘Special One’ con le spalle al muro. I giallorossi hanno il terzo monte ingaggiSerie A, puntano al quarto posto, ma si ritrovano, stagione dopo stagione, a galleggiare tra Europa League e Conference League.i giallorossi si ritrovano, eliminati dalla Coppa Italia nel derby contro la Lazio (score pessimo nelle stracittadine), al 9° posto in classifica con 29 punti raccolti in 20 giornate. Il netto ko per 3-1 contro il Milan, sintesi delle difficoltà tattiche e mentalisquadra, sono state l’ultimo atto dinella Capitale. Di ...

Le reazioni degli ex dirigenti della società giallorossa "Non so davvero che dire, sono basita. Ci sono rimasta così, ci devo ancora riflettere". ... (sbircialanotizia)

La compagnia aerea Ryanair si lascia andare a un post ironico per l'di. "Imbarco immediato, ultima chiamata per Josè. Partenza Roma, destinazione ovunque". Con tanto di foto dello Special in aereo con le braccia larghe.