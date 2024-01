Esonero Mourinho | La Russa | “Mi dispiace | non poteva fare di più Aveva un compito impossibile”

(Di martedì 16 gennaio 2024) Continuano ad arrivare reazioni dal mondo del calcio e non solo sulla rottura tra Josèe la Roma ufficializzata questa mattina. “Onestamente sì, midell’diperché io sono un mouriniano”, ha dichiarato il presidente del Senato Ignazio La, noto tifoso dell’Inter, commentando il licenziamento deciso dalla Roma per l’allenatore portoghese. “Secondo me – ha aggiunto Laparlando con i giornalisti dopo il brindisi alla Camera per il compleanno della premier Giorgia Meloni – gli hanno affidato un, con una squadra in cui Dybala è sempre rotto, Lukaku va a corrente alternata, e con gli infortuni: chedi più? Poi lui si carica tutte le avversità ...

Dopo l'di José, Daniele De Rossi è stato nominato nuovo Responsabile Tecnico dell'As Roma fino al 30 giugno 2024. Lo rende noto l'As Roma in un comunicato. Dopo 18 anni da calciatore ...'Popolo' giallorosso diviso fra delusione e speranza dopo l'dell'allenatore Josèdeciso dall'As Roma. Davanti ai Roma Store di via del Corso e di piazza Colonna, nel centro storico della Capitale è inevitabile commentare la fine dell'avventura ...L’esperienza di Mourinho alla Roma è terminata dopo la sconfitta di San Siro contro il Milan, una partita in cui i giallorossi sono apparsi ...Come un fulmine a ciel non del tutto sereno è arrivato l’esonero di José Mourinho. Il posto dello “Special One”, lasciato vacante per poche ore, lo ha preso Daniele De Rossi, ufficializzato come nuovo ...