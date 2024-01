Esonero Mourinho | i numeri che condannano lo Special One e la Roma

(Di martedì 16 gennaio 2024), iloOne: tutti i momenti bui della stagione dellaIl dato di Opta, con la parola al termine del tweet proposto in questi minuti, è in estrema sintesi il riassunto amaro di ciò che si può dire dell’esperienza di Joséalla, terminata non senza sorpresa questa mattina: «1.61 – Joséha collezionato 96 panchine (44V, 23N, 29P) in Serie A con la, registrando una media punti di 1.61, la più bassa tra gli allenatori con almeno 50 gare alla guida dei giallorossi nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95). Fine». Ma quali sono stati i momenti più bui di questo campionato e da cosa sono stati sostanziati nei? Ecco cosa è ...

Poche ore dopo l’ Esonero di José Mourinho , che ha pagato a caro prezzo la sconfitta per 3-1 contro il Milan e non è più l’allenatore della Roma, ... (sportface)

"Ulteriori informazioni sulla guida tecnica della prima squadra dalla Roma saranno comunicate a breve". Si concludeva così il comunicato didi Josée tra i nomi che potrebbero prendere il suo posto sulla panchina della Roma c'è quello di Daniele De Rossi. Con l'ex capitano giallorosso sono in corso contatti e la proprietà,...Troppe chiacchiere dae pochi fatti', 'Inevitabile. I Friedkin sono stati molto coraggiosi ma la scelta è giusta. Se le cose vanno male ,anche se non è solo colpa dell' allenatore, si deve ...L'esonero di Mourinho dalla Roma non è stato di certo preso in maniera positiva da parte dei tifosi giallorossi. Come spesso accade in questi casi sono i social network a testare il polso della ...Che l’idillio fra la Roma e José Mourinho si fosse spento lo si sapeva da tempo, ma l’annuncio dell’esonero del tecnico ha comunque un po’ sropreso. Ecco il comunicato ufficiale: “L’AS Roma annuncia ...