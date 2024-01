Esonero Mourinho | Fassari | “Dispiaciuto per la Roma | ma la decisione è giusta”

Leggi su notizie

(Di martedì 16 gennaio 2024) L’attore, tifosissimo giallorosso, ha parlato in esclusiva a Notizie.com: “Non ho mai capito la differenza di rendimento tra le partite in Europa e quelle di campionato. De Rossi? Giusto puntare su un simbolo come lui” Una giornata infuocata per la. L’improvviso, il via-vai a Trigoria: il “via” è José, il “vai” Daniele De Rossi, bandiera che ora prova a sventolare anche in panchina, cercando di risollevare una classifica che piange. “Sono, ma la”: Antonello, attore di fede giallorossa, commenta in esclusiva a Notizie.com l’addio allo Speciale One, ufficialmente comunicato stamattina. Antonelloha commentato l’di José(Ansa Foto) – ...