Esonero Mourinho | Bracconeri | “E’ una ca**ata mostruosa | è l’unico incolpevole E su De Rossi…”

Leggi su notizie

(Di martedì 16 gennaio 2024) Da qualche oranon è più il tecnico della Roma,: “Lo avrei tenuto e avrei messo al suo fianco De Rossi” Caos in casa Roma. Questa mattina è stato reso noto l’di Josée in questi minuti è stato ufficializzato l’arrivo di Daniele De Rossi sulla panchina giallorossa. Per commentare quanto sta accadendo a Trigoria è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Notizie.com l’attore e opinionista sportivo Fabriziodi nota fede romanista. Si aspettava questa scelta da parte della società? “No, perché secondo menon è il colpevole; ci sono degli sbagli societari. Abbiamo Zalewski, Paredes, Spinazzola che non è più quello di una volta e anche Kristensen che mi domando dove giocava prima di arrivare a Roma. Anche in porta ci sono da fare delle ...