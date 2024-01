Esonero Mou divide il ‘popolo’ giallorosso ma si guarda avanti

(Di martedì 16 gennaio 2024) "Speriamo su De Rossi" 'Popolo'diviso fra delusione e speranza dopo l'dell'allenatore Josè Mourinho deciso dall'As Roma. Dai Roma Store di via del Corso e di piazza Colonna, nel centro storico della Capitale è inevitabile commentare la fine dell'avventura dello Special One con la Roma. Qualcuno è d'accordo con la decisione della

(Adnkronos) – L’ esonero di José Mourinho , che da oggi non è più l’allenatore della Roma, spiazza la ‘curva Sud’ in Parlamento . A prescindere ... ()

Da qualche ora Mourinho non è più il tecnico della Roma, Bracconeri : “Lo avrei tenuto e avrei messo al suo fianco De Rossi” Caos in casa Roma. ... (notizie)

Cambio in panchina per la Roma, Mattioli : “E’ stato un fulmine a ciel sereno. Decisione inaspettata perché improvvisa” Uno degli allenatori più ... (notizie)

A ffidare la Roma fino alla fine della stagione a un idolo della tifoseria , nel dopo, ha un ... Invece nella notte è arrivata la decisione, questa mattina l'ufficialità dell'e la rottura ...L'di José Mourinho, che da oggi non è più l'allenatore della Roma, spiazza la 'curva Sud' in ... "- dice all'AdnKronos - è uno dei giganti del calcio mondiale, quindi non vorrei essere nei ...'Popolo' giallorosso diviso fra delusione e speranza dopo l'esonero dell'allenatore Josè Mourinho deciso dall'As Roma. Davanti ai Roma Store di via del Corso e di piazza Colonna, nel centro storico de ..."Mou -dice all'AdnKronos- è uno dei giganti del calcio mondiale ... presidente del Roma club Montecitorio, dopo l'esonero di Mourinho. "In questi due anni e mezzo Mourinho è stato l'unico che ci ha ...