Esonerato Mourinho | non è più l' allenatore della Roma | chi arriva al suo posto

(Di martedì 16 gennaio 2024) Terremoto in casa. Dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia nel derby con la Lazio e la sconfitta in campionato contro il Milan, il club giallorosso ha deciso di esonerare l'JosèJosè: l'annuncioUna decisione comunque inaspettata, nonostante...

UFFICIALE – Mourinho esonerato : non è più l’allenatore della Roma José Mourinho non è più l’allenatore della Roma . Questa la nota UFFICIALE ... (forzazzurri)

Anche gli Special One piangono, o meglio, anche gli Special One possono essere esonerati.infatti è statodalla Roma, una decisione che fa rumore nonostante i risultati tutt'altro che positivi della squadra giallorossa. Si riteneva improbabile infatti che Mou potesse ...La Roma haJosè: la decisione è stata comunicata nelle prime ore di martedì 16 gennaio. L'allenatore portoghese lascia il club giallorosso dove era arrivato nel 2021 conquistando la Conference ...Josè Mourinho non è più l'allenatore della Roma. Ad annunciarlo il club giallorosso con un comunicato ufficiale: "L’AS Roma annuncia che José Mourinho e i suoi collaboratori tecnici lasceranno il Club ...Una notizia inaspettata che squarcia questo martedì mattina nella Capitale. José Mourinho non è più l'allenatore della Roma. La società ha preso questa ...