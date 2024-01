ESCLUSIVA IN – Bergomi | «Inter | ecco in chi mi rivedo Arnautovic sarà utile»

(Di martedì 16 gennaio 2024) Lo zio Beppeè stato straordinariamente ospite quest’oggi di-News.it con il format quotidianoChat. La leggenda nerazzurra ha commentato il momento della squadra di Simone Inzaghi e l’attesa prima della Supercoppa Italiana. Cosa pensa di Inzaghi e delle critiche che ancora oggi lo colpiscono? Cosa deve fare di più? Inzaghi sta lavorando molto bene. Adesso che siamo usciti dalla Coppa Italia guardate Milan o Juventus quanto gli hanno dato importanza. Diventa sempre un trofeo importante, come la Supercoppa. Ha fatto un secondo posto, una finale di Champions League. Si porta dietro quel campionato che non siamo riusciti a vincere, bisogna dar meriti anche agli avversari che hanno fatto un ottimo percorso. Io non ho mai avuto dubbi su questo allenatore, lo conosco ed è mio amico. Mi sembra sempre in crescita nella ...

