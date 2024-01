Esame Sassuolo con 46 punti | la Juventus riparte contro l’anti-big della Serie A

Leggi su sportface

(Di martedì 16 gennaio 2024) Più lo ribadisce, più vince. E più vince, più insiste: “L’obiettivoè la zona Champions. L’Inter è costruita per vincere lo Scudetto”. Massimiliano Allegri lo ripete da inizio stagione, ma di settimana in settimana ha probabilmente iniziato a crederci meno anche lui. Un po’ perché la sua Juve funziona. Un po’ perché a soccorso del sogno proibito sono arrivati anche i numeri. Quando laha raccolto più di 45nelle prime 19 partite di un campionato diA, è sempre arrivata al primo posto a fine stagione. Escludendo il 2005/06, è successo in cinque occasioni, l’ultima nel 2019/20. Stavolta la formazione bianconera ha fatto persino meglio, toccando quota 46, come non accadeva dal 2014/15, la prima stagione di Allegri alla guidaVecchia Signora. Con ...