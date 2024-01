Eredivisie Psv | Vertessen verso l’Union Berlino | ma Pellistri può far saltare il trasferimento

(Di martedì 16 gennaio 2024) Aveva iniziato l’andando immediatamente in gol nella prima giornata in Psv-Utrecht: ma il belga Yorge… Aveva iniziato l’andando immediatamente in gol nella prima giornata in Psv-Utrecht: ma il belga Yorgenon rientra tra i felici della pur soddisfattissima squadra di Eindhoven, che domina il torneo. Vero, Peter Bosz lo ha impiegato in 15 gare su 19, ma è partito titolare solamente in 2 circostanze. Ragion per cui il giocatore vorrebbe dire sì a una delle proposte che il club ha ricevuto:sarebbe disposto a versare 5 milioni e anche il Tolosa è interessato. Il problema, però, è che il Psv voleva sostituirlo con l’uruguaiano Facundo, in forza al Manchester United. Fabrizio Romano ha scritto che il ...

