Enoteca La Torre – Roma

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 16 gennaio 2024)LaLungotevere delle Armi, 22/23 – 00195Telefono: 06/45668304 Sito Internet: www.la.com Tipologia: ricercata Prezzi: tre piatti alla carta 165€, piatto aggiuntivo 30€; menù degustazione 180/200€ Chiusura: Lunedì e Martedì OFFERTA Lieve passo in avanti per questo locale che si inserisce a pieno titolo nel panorama del fine dining della Capitale. Un miglioramento che sembra inarrestabile quello del talentuoso chef Domenico Stile, nativo di Gragnano, che mantiene ben fermi i cardini della sua cucina in quel ricco territorio vesuviano, esaltando però sapori e profumi della materia prima d’elezione grazie a tecnica e creatività che hanno pochi rivali a. Il menù non è ampio, circa quattro portate per servizio, ed è possibile ...