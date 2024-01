Energia geotermica | il magma come nuova frontiera in Islanda

Leggi su tuttotek

(Di martedì 16 gennaio 2024) L’potrebbe rappresentare unaine avere un futuro grazie allo sfruttamento delsotterraneo Gli scienziati islandesi vogliono scavare un buco in una cameratica a circa un miglio sotto terra con l’intento di generareillimitata. Il KraflaTestbed (KMT) mira a creare il primo centro di ricerca al mondo sopra una cameratica per monitorare, campionare e testare la roccia fusa in situ per la prima volta. La speranza è che il centro possa offrire approfondimenti senza precedenti sufunzionano i vulcani. Ciò aprirebbe nuove strade per l’illimitata. Questa ...