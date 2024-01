Emmy | trionfano ' Succession' | ' The Bear' e ' Beef' Delusione Impacciatore per la stagione di ' White Lotus' girata a Taormina

(Di martedì 16 gennaio 2024) La 75ma edizione degliAwards ha consacrato tre vincitori netti. '', 'The' e '- Lo scontro' hanno sbancato ognuno nella propria categoria, lasciando i contendenti quasi a bocca asciutta. La quarta e ultimadella saga dei Roy ha vinto sei statuette, tra cui quelle per la miglior serie drammatica, per i protagonisti, Kieran Culkin e Sarah Snook, e per l’attore secondario...

Sei premi per Succession e The Bear e cinque per Beef - Lo scontro , trionfatori assoluti della Notte degli Emmy Awards Prima di tutto va ricordato ... (movieplayer)

La7.it - Succession, Beef e The Bear sono stati i grandi vincitori degliAwards, che si sono svolti lunedì a Los Angeles hanno sbancato ognuno nella propria categoria I premi La quarta e ...Jesse Armstrong, creatore dello show per Hbo, ha vinto il suo quartoper la migliore sceneggiatura drammatica, uno per ogni anno di produzione. L'unico riconoscimento avanzato per le serie ...Le tre serie TV hanno sbancato ognuna nella propria categoria, lasciando i contendenti quasi a bocca asciutta.Agli EWmmy Awards 2024 i vincitori annunciati sono stati Successione e The Bear a cui si aggiunge l’ottimo risultato di Beef e il premio a ...