Emmy Awards | trionfano The Bear e Succession tra cosce di pollo e applausi

L'edizione 2023 degliè stata insolita anche a causa di altre ragioni: gli scioperi di ...nel mezzo della stagione dei premi i Golden Globe la scorsa settimana e i Critics Choicedomenica ...La star italiana Sabrina Impacciatore ha raccontato la sua disavventura avvenuta prima della notte deglidi quest'anno . Impacciatore, che aveva ricevuto una nomination come attrice non protagonista per la serie The White Lotus , ha raccontato sui social di essere stata salvata in corner da ...Si sono tenuti poche ore fa gli Emmy Awards e le star sul red carpet hanno fatto follie con i loro Look. Vediamo insieme tutti i dettagli.La star italiana di The White Lotus Sabrina Impacciatore racconta la sua disavventura avvenuta prima degli Emmy Awards di quest'anno. La star italiana Sabrina Impacciatore ha raccontato la sua ...