Emmy Awards | ‘Succession’ e ‘The Bear’ le serie tv più premiate

(Di martedì 16 gennaio 2024) (Adnkronos) – Hanno dominato la serata della 75esima edizione degli. Sono i tre i vincitori dell’edizione 2024 (rimandata di quattro mesi per gli scioperi degli sceneggiatori e degli attori di Hollywood) e sono:(migliorcomica), ‘Beef’ (miglior mini) e(migliordrammatica). Quest’ultima porta a casa ben sei statuette. La quarta stagione delladi Jesse Armstrong guadagna la statuetta per i migliori attori in unadrama ai suoi protagonisti: Kieran Culkin è il miglior attore protagonista, Sarah Snook è la miglior attrice protagonista, Matthew Macfadyen è il miglior attore non protagonista. LaSky Exclusive fa suoi anche ...

... candidate come migliori non protagoniste in una serie drammatica per The White Lotus e sconfitte dalla collega di set Jennifer Coolidge (per lei è il secondoconsecutivo). Da segnalare che ...Attending the Emmys 2024, Jenna Ortega dazzled in a Maria Grazia Chiuri - designed Dior Couture dress in rose des vents ...Niente da fare per le italiane Sabrina Impacciatore e Simona Tabasco, che recitavano nella seconda stagione della stessa serie, girata a Taormina.Agli Emmy Awards 2023 trionfano la bellezza e l'eleganza italiana con Sabrina Impacciatore, Monica Bellucci, Beatrice Grannò e Simona Tabasco ...