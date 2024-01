Emmy Awards | ‘Succession’ e ‘The Bear’ le serie tv più premiate

(Di martedì 16 gennaio 2024) (Adnkronos) – Hanno dominato la serata della 75esima edizione degli. Sono i tre i vincitori dell’edizione 2024 (rimandata di quattro mesi per gli scioperi di Hollywood) e sono:(migliorcomica), ‘Beef’ (miglior mini) e(migliordrammatica). Quest’ultima porta a casa ben sei statuette. La quarta stagione delladi Jesse Armstrong guadagna la statuetta per i migliori attori in unadrama ai suoi protagonisti: Kieran Culkin è il miglior attore protagonista, Sarah Snook è la miglior attrice protagonista, Matthew Macfadyen è il miglior attore non protagonista. LaSky Exclusive fa suoi anche l’per la miglior regia ...

I vincitori assoluti degli2023/2024 sono stati Succession e The Bear , ma quali network o servizi di streaming on demand hanno ritirato il maggior numero di statuette Tra HBO, Netflix, Prime Video, Disney+ e tutti ...Il 2023 ci ha portato via Matthew Perry e nel 2024, durante la cerimonia degli, si è deciso di omaggiare la star, con un piccolo segmento in memoriam. Durante l'evento infatti i cantanti Charlie Puth e The War and Treaty hanno eseguito sul palco la loro versione ...Trionfo con sei statuette per le due serie nelle diverse categorie: drammatica e commedia. Cinque premi alla miniserie ‘Beef’ Hanno dominato la serata della 75esima edizione degli… Leggi ...Emmy 2024, Better Call Saul diventa la serie tv più ignorata dai premi della storia. Rimane a bocca asciutta lo spin-off di Breaking Bad.